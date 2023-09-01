Служба безпеки України заявила про затримання агента-снайпера ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі.

Як повідомляє пресслужба відомства, загалом СБУ затримала чотирьох учасників агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.

«Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним «Фантом». Після серії затримань його поплічників він «заліг на дно» і у такий спосіб намагався уникнути покарання», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурантом виявився житель обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз» – цю зброю виробляють у РФ і використовують насамперед російські підрозділи спецназу.

У СБУ зазначають, що саме з такої гвинтівки «Фантом» мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

«Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на «Фантома» згодом знову вийшов представник фсб. Він поставив нове завдання своєму агенту – скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем «Солнцепек». Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався «втемну» використовувати своїх знайомих з фронтових районів області», – повідомляє українська спецслужба.

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російського агента. Під час обшуків за його місцем проживання співробітники СБУ вилучили понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби із снайперської гвинтівки.

На підставі зібраних доказів фігуранту планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.



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