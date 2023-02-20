Президент США Джо Байден прибув до Києва, користуючись українською залізницею, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто», – написав він у телеграмі.

20 лютого Джо Байден здійснив свій перший у якості президента США візит до України. У Києві він побував вперше від початку повномасштабного російського вторгнення. Це була також друга зустріч між президентами України та США з середини грудня, коли Володимир Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Ввечері 20 стало відомо, що Джо Байден вже прибув до Польщі, де завтра у нього запланована зустріч з польським колегою Анджеєм Дудою.

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