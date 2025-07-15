Подарункові годинники, які вручаються від імені Президента України Володимира Зеленського, мають відповідні написи та символіку. Це є стандартною практикою для державних подарунків і нагород.

Подарункові годинники від Президента Зеленського мають

напис “Від Президента України”. Він може бути розміщений:

На циферблаті: Зазвичай у верхній частині, над Тризубом.

На задній кришці: Найчастіше цей напис (разом із Тризубом) гравірується на металевій задній кришці годинника.

Виробник: Значну частину таких годинників виготовляє Київський годинниковий завод під брендом KLEYNOD. Цей завод має давню історію співпраці з Офісом Президента та іншими державними установами щодо виготовлення нагородних годинників.

Для подарунків від Президента Зеленського закуповувалися чоловічі моделі годинників Kleynod серії K20.6 (з позолоченим корпусом із нержавіючої сталі, швейцарським кварцовим механізмом, мінеральним склом, шкіряним ремінцем та цифрами за мотивами тризуба).

Де можна побачити такі годинники?

На фото/відео з церемоній нагородження: Іноді під час офіційних вручень нагород на сайті Президента або у новинах можна побачити момент вручення такого годинника.

Подарунковий годинник від Президента України з відповідним написом є не просто аксесуаром, а символом визнання та подяки за особливий внесок у розвиток держави або за виявлену мужність.



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Джерело: Купуй!