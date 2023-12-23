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Гарантії безпеки: в Офісі президента розповіли, які країни ЄС ще не приєдналися до декларації
Czech Republic Holds Day of Mourning for Victims of Worst Mass Killing
Війська РФ намагались атакувати Кропивницький балістичними ракетами з Криму – Ігнат
Ukraine Shoots Down Russian Fighter Jets
У ВМС розповіли про оперативну ситуацію з кораблями РФ у Чорному морі
Сікорський у Києві: Польща і Україна мають спільну мету – поразка Росії
Czechs Mourn Victims of University Shooting as Police Tighten Security
Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік
Estonia Bolstering Security Measures With US Presence on Ground
За добу відбулось 60 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ
Spain’s Annual ‘El Gordo’ Lottery Distributes More Than $2.8 Billion
ЗСУ можуть взяти під вогневий контроль «важливу для логістики» сил РФ трасу через Армянськ – Гуменюк
British Economy Shrinks in Third Quarter
Нічні удари військ РФ: на Миколаївщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт, в Одеській області – зерносховище
Syriac Christmas Message Stirs Debate in Turkish Parliament
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Гарантії безпеки: в Офісі президента розповіли, які країни ЄС ще не приєдналися до декларації
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за темою:
2023-12-23
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Czech Republic Holds Day of Mourning for Victims of Worst Mass Killing
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