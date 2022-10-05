Українські військові звільнили шість населених пунктів на Луганщині. Про це голова ОВА Сергій Гайдай заявив в ефірі телеканалу Freedom.

Він не уточнив назви цих населених пунктів, оскільки українські телеефіри також дивляться представники країни-агресора.

«Як тільки вони дізнаються про населені пункти, вони просто намагаються їх стерти з лиця землі. Буду тримати паузу до офіційної інформації Генштабу, можу тільки сказати, що це шість населених пунктів», – сказав голова Луганської ОВА.

Раніше сьогодні, 5 жовтня, Сергій Гайдай без подробиць повідомив про початок деокупації Луганщини – декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він також підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.

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