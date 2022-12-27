26 грудня ввечері ГУР повідомило, що в Росії призначили нового командувача Західного військового округу. Євген Нікіфоров прийшов на зміну генерал-полковнику Сергію Кузовльову, який, за даними української розвідки, встиг побути на цій посаді близько місяця

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