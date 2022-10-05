Сполучені Штати наразі не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього. Про це заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лора Купер на брифінгу 4 жовтня.

На питання журналістів Купер сказала, що бачила лише «звіти з відкритих джерел», які свідчать про те, що Росія може переміщувати тактичну ядерну зброю залізницею.

Вона додала, що армія США наразі не бачила нічого, що могло б змінити ядерну позицію Вашингтону.

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Купер також сказала, що Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що лишається основною частиною його місії з часів Холодної війни.

Цього ж дня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США дуже серйозно ставляться до заяви про застосування ядерної зброї.

«Ми не бачили жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також у нас немає жодних ознак того, що Росія готується неминуче застосувати ядерну зброю», – водночас сказала вона.

Коментарі офіційних осіб США прозвучали після того, як 3 жовтня газета The Times повідомила, що Путін збирається провести ядерне випробування на кордоні з Україною. Лондонська газета повідомила, що НАТО попередило своїх членів про випробування.

За словами офіційного представника альянсу, якого цитує Reuters, НАТО наразі також не помітило змін у ядерній позиції Росії.

Відповідаючи на запитання про ці повідомлення, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що західні ЗМІ та політики «зараз активно займаються ядерною риторикою», а Росія нібито відмовилася брати в цьому участь.

Путін, а також інші представники російської влади від початку повномасштабного вторгнення неодноразово натякали на ядерний арсенал Росії та відплату, попереджаючи НАТО не втручатися у війну в Україні.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.



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