В Україну прибула система німецька система протиповітряної оборони IRIS-T, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони. IRIS-T від Німеччини вже тут. Американські NASAMS їдуть. Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою. Існує моральний обов’язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей», – написав він у твіттері.

Резніков особисто подякував міністерці оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за її «партнерство та рішучу відданість підтримці України».

11 жовтня видання Spiegel із посиланням на власні джерела повідомило, що

Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини.

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