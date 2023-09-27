Ввечері 27 вересня російський голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті оголошено повітряну тривогу.

Перед цим окупаційна влада повідомляла про перекриття руху на Керченському мосту.

Вдень 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Згодом виявилося, що ракетний удар було завдано по штабу Чорноморського флоту РФ.

Деякі російські медіа заявляли про можливу загибель командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова через удар по штабу в Севастополі. Офіційно про його загибель не повідомлялося. На російському телебаченні напередодні показували відео з Соколовим, автентичність якого втім неможливо підтвердити.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів.

…