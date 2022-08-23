Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляє, що внаслідок вчорашнього обстрілу таксі загинув працівник Запорізької АЕС.

«22 серпня внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС – слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін, 1996 року народження. Він був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації», – написав він в телеграмі.

Причин обстрілу він не уточнює.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.



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