На Одещині близько пів на другу ночі середи оголошено повітряну тривогу. Неофіційні Telegram-канали військових пишуть про групу безпілотників-камікадзе в акваторії Чорного моря у бік Одещини.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав у Telegram звернення: «Жителі всієї області, будь ласка, пройдіть в укриття».

У Запорізькій області також триває повітряна тривога.

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на початок серпня, за даними президента Володимира Зеленського, Росія запустила по Україні близько 2000 іранських безпілотників «Шахед».

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