Розумний стельовий вітряк з дистанційним керуванням та LED-підсвіткою – цоколь E27/E26, три швидкості регулювання, два кольори (білий/багатобарвний) – енергоефективний міні-вітряк для спальні, гаражу, кухні, сучасний дизайн, міцна конструкція, світло на 40Вт з регульованою яскравістю

Опис товару:

Режим живлення: Електропроводка в приміщенні

Тип монтажу: Стельове кріплення

Тип контролера: Пульт



🌟Ціна сьогодні всього: лише 13$ (знижка: -45%)

✅Артикул: 02071025

