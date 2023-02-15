Військово-промислове виробництво у РФ не відповідає вимогам російського війська щодо ресурсів для воєнної кампанії в Україні, заявляє Міноборони Британії з- посиланням на дані розвідки.

«Військово-промислове виробництво держави (Росії – ред.) стає критичним недоліком, посиленим стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну. Виробництво майже напевно не відповідає вимогам Міноборони Росії щодо ресурсів для кампанії в Україні та відновлення її довгострокових потреб у обороні», – йдеться в щоденному огляді.

Британська розвідка звертає увагу, що недарма у цьому зв’язку президент РФ Володимир Путін та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв закликали збільшити виробництво танків у Росії та посилити оборонну промисловість.

Навдовзі минає рік, як Росія вторглася в Україну, і як кажуть західні аналітики, Кремлю відтоді не вдалося досягти своїх воєнних цілей. Невдачі армії РФ на полі бою і часто використання застарілої техніки розвінчали міф про «другу армію світу». На підсилення технічних спроможностей війська РФ вплинули західні санкції.

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