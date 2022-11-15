Китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив позицію Пекіна про необхідність припинення війни в Україні та мирні переговори.

«Сі наголосив, що позиція Китаю щодо кризи в Україні є чіткою та послідовною, виступаючи за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори», – повідомляє китайський державний телеканал CCTV за підсумками зустрічі китайського лідера і президента Франції Еммануеля Макрона.

При цьому Сі Цзіньпін знову не засудив військове вторгнення Росії.

Напередодні президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін у провели переговори на Балі, де відбувається саміт «Групи двадцяти». Як повідомили в Білому домі, лідери, серед іншого, обговорювали ситуацію в Україні. Проте китайська сторона за підсумками цієї зустрічі про війну в Україні не згадувала.

Китай не засуджує напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.

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