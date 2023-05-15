Біля Бахмута за останні дві доби українські військові просунулиcя на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Попередніх дві доби наші війська просунулися на різну відстань – від 350 метрів до 2 кілометрів. Але ворог там чинить шалений спротив. Також ворог проводить атакуючі дії. За цю добу 34 боєзіткнення відбулося на Бахмутському напрямку», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

«Ворог намагається захопити місто, докладаючи просто неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там (в місті) оборону, проявляючи вершини мужності, героїзму і витримки. А коли з’являється можливість на флангах атакувати ворога, це робиться. Це все в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців. Вона спрямована на абсолютне виснаження ворога. По суті він потрапив у цю бахмутську пастку пастку. Бахмут – це певна точка біфуркації зараз. Точка подальшого вирішення конфлікту», – додав Череватий.

Раніше 15 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що просування українських військ на Бахмутському напрямку – «це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута». За його словами, останні кілька днів показали, що українські війська можуть «рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах».

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. Днями командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

Президент України Володимир Зеленський заявив 12 травня, що військовим вдалося зупинити російські сили, а на деяких напрямках «навіть відкинути їх назад».

Міністерство оборони РФ 12 травня визнало відхід своїх військ із позицій на північ від Бахмута.

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