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стрічка:
Відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні обговорили на Ставці – Зеленський
Half the World to Vote in 2024, With Global Ramifications
Розвідка Британії оцінила збитки Росії від ударів ЗСУ по аеродромах у Саках і Севастополі
Gabriel Attal Becomes France’s Youngest PM as Macron Seeks Reset
Через негоду в Україні знеструмлено понад 1000 населених пунктів – Міненерго
Умєров: внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці виявив порушень «на понад 10 мільярдів»
Ukraine Says It Exported 15M Tons of Cargo Via Black Sea
Вербувальник розповів про погрози сербським найманцям в армії РФ
Global Election Year Ahead Lays Bare Strife Between East and West
Бі-Бі-Сі: у Росії в СІЗО і колоніях утримують тисячі українських цивільних
Slovenian Rescuers Save 5 People Trapped in Cave Since Saturday
Голова Луганської ОВА: внаслідок падіння бомби в окупованому Рубіжному є постраждалі
Ukraine Reports Russian Attacks Using 51 Cruise Missiles
Армія РФ поцілила по Новомосковську: 24 постраждалих, із них 5 дітей – влада
Чеський урядовець попросив вибачення за вечірку під час стрілянини в університеті
ПРАВДА УКРАЇНИ
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Відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні обговорили на Ставці – Зеленський
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за темою:
2024-01-09
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