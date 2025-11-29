ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

до Президента України Володимира Зеленського. ​Про справжню Гідність, Свободу та неприпустимість мовчання щодо корупції найближчого оточення.

​Пане Президенте!

​Ми, громадяни України, уважно прослухали Ваше звернення з нагоди Дня Гідності та Свободи. Ми почули Ваші слова про необхідність єдності, про складні часи, про тиск на Україну та про те, що “держава має працювати”, а “політичні ігрища” мають припинитися.

Ми беззаперечно підтримуємо Державу в боротьбі із зовнішнім ворогом і щодня доводимо це на фронті та в тилу.

​Проте, справжня єдність можлива лише на фундаменті довіри та справедливості. Ви говорили про гідність, але чи є гідним мовчання, коли країну розкрадають зсередини під час найкривавішої війни?

​Ми глибоко обурені тим, що у Вашому зверненні, де йшлося про “внутрішнього ворога” та загрози, не пролунало жодного слова про кричущі факти, оприлюднені НАБУ та САП. Йдеться про матеріали, що вказують на причетність Вашого близького оточення, зокрема тімура міндіча та інших осіб, до організації схем масштабного розкрадання державних коштів.

​Чому це важливо саме зараз?

​Корупція вбиває: Кожна вкрадена гривня — це відсутній дрон, некуплений турнікет або незахищений об’єкт енергетики. Це пряма допомога ворогу.

​Деморалізація суспільства та війська: Коли воїни в окопах бачать, що “своїм” дозволено все, а закон діє вибірково, це підриває бойовий дух сильніше за будь-яку російську пропаганду.

​Зброя для ворога: Окупанти вже використовують факти безкарності Вашого оточення як доказ “корумпованості України”, щоб зірвати нам міжнародну допомогу. Ваше мовчання лише підігрує їхнім наративам.

​Ви сказали: “Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз”. Але покривання корупціонерів, незалежно від прізвищ та минулих заслуг, — це і є зрада національних інтересів.

​У зв’язку з цим, ми вимагаємо:

​Публічної реакції: Особисто прокоментувати звинувачення та матеріали НАБУ/САП щодо тімура міндіча та пов’язаних осіб.

​Відсторонення: Негайно відсторонити всіх фігурантів розслідувань від будь-якого впливу на державні процеси та доступу до бюджетних коштів на час слідства.

​Неупередженого правосуддя: Забезпечити повну незалежність антикорупційних органів у цій справі. Жодні “телефонні права” чи старі дружні зв’язки не можуть бути індульгенцією.

​Українці — мудрий народ, як Ви й сказали. І ми чудово розуміємо різницю між закликами до єдності та спробою уникнути відповідальності.

Доведіть ділом, що Гідність та Свобода для Вас — це не просто слова для святкової промови і ми станемо поряд з Вами!

​СЛАВА УКРАЇНІ!

Ставте like і підписуйтесь:

@voinydobra на youtube

@voinydobra в instagram

@voinydobra на facebook

@voinydobra в t

Воїни Добра

Мережа Купуй!