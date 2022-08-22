Вот какую разруху чокнутая пани мер верещук сделала в городе Рава-Руська, где она была мером, вернее как ей нравится «мерри». Такую же разруху она хочет принести в Киев вместе с зелёным карликом, которым как они вчера заявили выгодно проиграть местные выборы







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