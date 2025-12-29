Вологомір для дерева та бетону, автоматичне калібрування. Двоштифтовий Гігрометр з LCD Дисплеєм для Цементних Стін та дерева. Ударостійка Конструкція з ABS
Опис товару:
Mатеріал: АБС
Колір: чорний
Особливості: Не ковзає, Стійкий до зламів
Рекомендоване використання: Столярні роботи
Тип дисплея: цифровий
Точність вимірювання: 1
Режим живлення: Працює від батареї
