Київська міська військова адміністрація повідомила, що вночі 13 травня на території Олександрівської лікарні сталося загорання в автомобілі швидкої медичної допомоги.

«Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеню. Пожежа ліквідована», – йдеться в повідомленні.

У мережі були повідомлення про звуки вибуху в центрі Києва.

У КМВА кажуть: «Повітряної загрози для міста на даний момент немає. Вибухів не зафіксовано».

Що стало причиною пожежі наразі невідомо.

…