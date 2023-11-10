Міністерство закордонних справ Північної Кореї відреагувало на заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо відносин Північної Кореї та Росії та заявило, що вони лише посилюють політичну та військову напруженість на Корейському півострові. Про це, як передає агенція Reuters, повідомило в суботу державне агенство Північної Кореї KCNA.

«Сполучені Штати мають звикнути до нової реальності відносин КНДР і Росії», – заявили в МЗС Північної Кореї. – Незалежно від того, що кажуть інші, дружні відносини і співпраця між КНДР і Росією, які прагнуть до незалежності, миру і дружби, будуть неухильно зміцнюватися».

9 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поділяє занепокоєння Південної Кореї щодо зростання військової співпраці між Північною Кореєю та Росією. У цьому контексті він сказав про «вулицю з двостороннім рухом», маючи на увазі потік зброї та технічної підтримки.



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