Азербайджанська влада затримала колишнього голову уряду сепаратистського регіону Нагірний Карабах Рубена Варданяна на КПП у Лачинському коридорі під час спроби в’їхати до Вірменії. Про це повідомили його дружина Вероніка Зонабенд, телеведуча Тіна Канделакі, пізніше це підтвердила і азербайджанська влада.

Прикордонна служба Азербайджану поширила фото та відео із затриманням. Варданяна доставили до Баку. Влада заявляє, що він незаконно перетнув азербайджанський кордон.

Рубен Варданян – інвестиційний банкір, що народився в Єревані, одна з ключових фігур російського фондового ринку 90-х. Forbes оцінює його статки в один мільярд доларів. Наприкінці 2022 року він відмовився від російського громадянства і переїхав до невизнаної республіки Нагірний Карабах, очоливши її уряд із листопада 2022 року до лютого 2023 року.

Баку вимагав вимагав, щоб він покинув регіон.

Варданян після відставки продовжував жити в найбільшому місті Карабаху Степанакерті (азербайджанська назва – Ханкенді) і писав про блокаду регіону азербайджанською владою у соцмережах.

Минулого тижня джерела кількох вірменських видань стверджували, що Баку вимагає від Карабаху арешту широкого кола діячів невизнаної республіки, зокрема колишніх урядовців, офіційно ця інформація не підтверджувалася.

У вересні азербайджанська армія розпочала вторгнення в регіон, який не контролювався владою Баку з кінця 1980-х. Вірменська влада невизнаної республіки капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Еревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху, яке побоюється етнічних чисток. Влада Вірменії 27 вересня повідомила, що регіон вже покинули близько 47 тисяч вірмен.

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