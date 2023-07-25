Журналісти проекту Радіо Свобода – Крим.Реалії – зафіксували понад 60 випадків ударів по військовій та логістичній інфраструктурі російської армії на Кримському півострові, зазначивши їх на інтерактивній мапі Криму.

Зокрема, на карту додатково нанесено шість нових пунктів, де за останній тиждень сталися вибухи, детонації та пожежі:

вибухи з пожежею та масовою детонацією боєприпасів на Старокримському полігоні у Кіровському районі Криму 19 липня 2023 року; вибух у селищі Роздольне 20 липня 2023 року; вибух на нафтобазі у селищі Октябрське 22 липня 2023 року; вибух на аеродромі поблизу селища Октябрське 22 липня 2023 року; вибух на авіабазі поблизу селища Веселе 24 липня 2023 року; вибух на ремонтній базі поблизу селища Новостепове 24 липня 2023 року.

10 травня журналісти Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту анексованого у 2014 році Росією Кримського півострова з 223 діючими, тимчасовими та законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації у 10 категоріях з геолокаціями у Криму.

Тепер на карті 12 категорій, 232 військові об’єкти, 63 геолокації фортифікаційних споруд, а також відзначені місця «прильотів» по російських військових об’єктах та логістичній інфраструктурі.

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