Голова Генсамблеї ООН Денніс Френсіс оголосив у четвер увечері про обрання п’ятьох членів Міжнародного суду ООН в Гаазі на дев’ятирічний термін, починаючи з 6 лютого 2024 року.

Як передає Румунська служба Радіо Свобода, за підсумками голосування в Раді безпеки ООН до складу суду увійшли Богдан Ауреску (Румунія), Сара Халл Клівленд (США), Хуан Робледо (Мексика), Гіларі Чарлзьворт (Австралія, вона переобрана – ред.) та Тладі Діре (ПАР). Ці ж кандидати отримали необхідну кількість голосів і у Генасамблеї ООН.

Зокрема, колишній міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску став першим румуном у цьому суді, отримавши 117 голосів від Генсамблеї ООН і ще 9 – від Ради безпеки.

«Для мене честь бути обраним сьогодні суддею Міжнародного суду ООН, будучи першим румуном, який зайняв цю посаду… Сьогодні ще одне вперше: вперше в історії Міжнародного суду не обрано російського юриста», – зазначив Ауреску.

Відсутність представництва РФ у суді відзначила і українська сторона.

Посол України в ООН Сергій Кислиця у твітері зазначив: «Насправді історична подія – вперше з 1946 р Москві вказали на вихід з Міжнародного суду ООН. Та ще як. В Радбезі РФ не спромоглася набрати більше 5-6 голосів в усіх 5 турах. Це при тому що її затятий опонент США набирав 12 – 14. Не менш провальним був і результат в Генасамблеї – друга з кінця».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії».

Він також залишив у мережі допис: «Уперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їх імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його. Вітаємо представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді безпеки, так і в Генасамблеї».

Міжнародний суд ООН, розташований у Гаазі, складається з 15 суддів. Вибори членів суду відбуваються одночасно і незалежно один від одного в Генасамблеї та в Раді безпеки ООН. Для того, щоб бути обраними, кандидати мають набрати більшість голосів країн-членів як у Генасамблеї, так і в Раді безпеки ООН.

Від Росії на голосування висувалася кандидатура Кирила Геворгяна – на другий термін він не зміг обратися через брак голосів.

Міжнародний суд ООН не слід плутати з Міжнародним кримінальним судом (МКС), який також працює в Гаазі, але не є органом ООН і не визнається Росією. Саме МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.



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