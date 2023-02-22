В Офісі генпрокурора повідомили про затримання у Вінниці чоловіка, який, за даними слідчих, займався поповненням лав російської ПВК «Вагнер», яка воює проти України.

«За завданням спецслужб РФ чоловік у листопаді – грудні 2022 року підшукував та вербував до складу так званої ПВК «Вагнер» жителів Вінниці для участі у бойових діях проти України. За вступ до російської ПВК і подальшу участь у бойових діях проти Сил оборони він пропонував кожному від 2 до 4 тис дол в місяць. Серед тих, хто погодився, був вінничанин, який раніше відбував ув’язнення разом із підозрюваним в одній з установ виконання покарань», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, прокурори скерували до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії чи інших державних структур. «Вагнерівці» відомі участю в наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

З весни 2022 року у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ПВК «Вагнер» вербує та відправляє на війну російських в’язнів в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена. Вербуванням займався особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав колонії у різних областях країни. Сам Пригожин казав про буцімто призупинення цієї кампанії, але військові аналітики в цьому сумніваються.

За оцінками США, 90% бійців групи «Вагнер», убиті в Україні від грудня, були завербованими в’язнями.

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