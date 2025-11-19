Великий 10-20мм Овальний Вирізаний Гранат з Кубічним Каменем. Блискучий Штучний Сталевий Камінь Червоного-Фіолетового Кольору, Висока Якість для Виготовлення Прикрас: Підвіски, Кільця, Сережки та Декор, Намистини зі Штучного Каміння для Ювелірних Виробів, Елегантний Штучний Камінь, Глянцеве Покриття, 15 на 20 мм

Опис товару

Подробиці: Коштовне каміння

Основний матеріал: Штучний дорогоцінний камінь



🌟Ціна сьогодні всього: лише 25$ (знижка: -45%)

➡️Артикул: 04191125

🎉 Замовити Великий Овальний Гранат з Кубічним Каменем





✅ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації



➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:

@kupuicom

@kupuinet

@carsuacom



Джерело: Купуй!