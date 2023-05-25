Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова.

Як повідомляє Суспільне, суд засудив колишнього поліцейського Івана Приходька до чотирьох років позбавлення волі за неумисне вбивство. Суд також ухвалив врахувати строк перебування під вартою.

Крім того, згідно з рішенням суду, з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тисяч гривень. Також він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика.

Іншого правоохоронця Володимира Петровця звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Ще двох фігурантів справи – Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім – суд виправдав.

Прокуратура заявила про намір оскаржувати вирок.

За даними правоохоронців, 31 травня 2019 року четверо осіб, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

У грудні 2019 року обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду. Справу розслідували за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».

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