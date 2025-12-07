Валерій Залужний — Генерал і Посол.

​Валерій Федорович Залужний — видатний український військовик, генерал, який зіграв ключову роль у відбитті повномасштабного вторгнення росії, а нині є Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

​​Його дії під час війни зробили його символом українського опору. У травні 2022 року він був включений до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

​Набув міжнародного прізвиська “Залізний Генерал” (The Iron General).

​У день звільнення з посади, 8 лютого 2024 року, Валерію Залужному було присвоєно найвище звання — Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.

