Вакуумна упаковочна машина для домашнього використання, повністю автоматична пластикова пакувальна машина, машина для пакування їжі та зберігання свіжості закусок
Опис товару:
Режим роботи: Напівавтомат
Режим живлення: Джерело живлення
Робоча напруга: 220-240 В (в комплекті)
Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту
Mатеріал: поліпропілен
🌟Ціна сьогодні: лише 15$ (знижка: -47%)
✅Артикул: 0119625
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Джерело: Купуй!