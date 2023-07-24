Відеожурналіст AFP, 35-річний американець Ділан Коллінз був поранений під час атаки безпілотника під час репортажу про роботу української артилерії поблизу Бахмута на сході України, повідомили репортери AFP, які стали свідками інциденту.

Як пише AFP у твіттері, він отримав численні осколкові поранення під час атаки в лісосмузі поблизу Бахмута.

Його евакуювали до найближчої лікарні. За словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

За останніми даними моніторингу Інституту масової інформації, за рік та п’ять місяців з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 524 злочини проти журналістів та медіа в Україні. Як повідомляє ІМІ, протягом липня поранення отримали п’ятеро медійників – як українських, так і іноземних.

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