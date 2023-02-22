Міністерство закордонних справ Росії 21 лютого заявило, що рішення про призупинення участі в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, про яке російський лідер оголосив під час виступу перед Федеральними зборами, може бути переглянуте

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