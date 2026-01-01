Як стало відомо з медіа, бики з банди міндіча напали на українських журналістів в Ізраїлі. Є інформація, що це люди з російськими паспортами.

Під час зйомки поблизу закритого житлового комплексу, де, за даними журналістів, переховується міндіч, на українську групу журналістів напали чоловіки, які представилися охороною.

​Журналісти повідомили, що нападники поводилися агресивно, перешкоджали зйомці та застосували силу. Щодо інформації про російські паспорти. Михайло Ткач згадував, що оточення міндіча та люди, які забезпечують його безпеку в Ізраїлі, часто мають зв’язки з пострадянським криміналітетом або бізнес-колами, що використовують різні паспорти (зокрема рф та Ізраїлю).

Українці, чи потрібно українським спецслужбам викрадати і доставляти в Україну ворогів України, як це робили і роблять спецслужби Ізраїля?

