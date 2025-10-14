Безчорнильний Термопринтер з Багаторазовим Паперовим Бункером, Бездротовий, A4, 203dpi, Міні Портативний, Перезаряджуваний 2000mAh, для Школи, Офісу, Роботи, Дому. Друк PDF, Excel, Word Документів. Акумуляторний принтер з Type-C
Опис товару:
Друковані матеріали: Термопапір
Підключення: бездротовий, Type-C
Технологія принтера: Тепловий
Вихід на принтер: Монохромний
Операційна система: Windows10, 11
Сумісність: Смартфон, комп’ютер
Особливості: Портативний
Сумісність з мобільним пристроєм для читання кредитних карток
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея серії 18650
Режим живлення: USB зарядка
🌟Ціна сьогодні всього: лише 45$ (знижка: -67%)
➡️Артикул: 03141025
