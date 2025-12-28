Станом на кінець грудня 2025 року переговорний процес щодо завершення війни росії проти України перейшов у фазу активної міжнародної дипломатії. Основними гравцями є Україна, США (у форматі команди Дональда Трампа) та росія, при цьому ЄС намагається зберегти суб’єктність та гарантувати врахування інтересів України.
Важливий нюанс: Попри прогрес у перемовах, на фронті тривають інтенсивні бої. Сторони намагаються покращити свої позиції перед ймовірною «заморозкою», що робить ситуацію вкрай нестабільною.
