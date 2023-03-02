Розвідувальні служби США заявили, що їм не вдалося знайти доказів зв’язку будь-якої іноземної держави із так званим «гаванським синдромом», який спричинив сотні випадків черепно-мозкових травм та інших проблем зі здоров’ям у американських дипломатів та співробітників розвідки по всьому світу.

Представники розвідки у розсекречених опублікованих 1 березня даних заявили, що випадки, схоже, пов’язані з різними причинами, включаючи фактори довкілля та раніше недіагностовані захворювання.

Офіційні особи заявили, що не знайшли «жодних достовірних доказів» того, що будь-який противник США мав засіб, що міг викликати симптоми.

Про так званий «гаванський синдром» вперше повідомили американські офіційні особи в столиці Куби Гавані у 2016 році. Близько 1500 осіб скаржилися на мігрень, нудоту, провали в пам’яті, запаморочення.

На початку року Центральне розвідувальне управління США у проміжному звіті казало, що вважає малоймовірним, що Росія чи інший іноземний уряд стоїть за сотнями таємничих інцидентів зі здоров’ям американських дипломатів і офіцерів розвідки по всьому світу, які стали відомі як «гаванський синдром».

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