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стрічка:
Italian Prime Minister Hosts Summit of African Leaders
Переговорники комунікують, новий обмін може відбутися – представник ГУР
North Macedonia Approves Caretaker Cabinet With First Ethnic Albanian Premier
Iran Wraps Trial of Swedish EU Diplomat, Awaiting Defense
Столтенберґ: «було б добре на певному етапі запросити Україну до повноцінного членства в НАТО»
Spanish Opposition Protests Catalan a Amnesty Law
У низці областей оголосили повітряну тривогу: ЗСУ кажуть про ракету на Кременчук (відбій)
Папа Римський закликав до припинення воєн і поваги до цивільного населення
Sinner Rallies From 2 Sets Down to Win the Australian Open Final
Розвідка Британії: у РФ зросла кількість підпалів військкоматів – це може свідчити про невдоволення війною
Danish Report Underscores ‘Systematic Illegal Behavior’ in South Korean Adoptions
Somali Parents Agonize Over Missing Migrants
ОВА: Росія вдарила по Кременчуцькому району двома балістичними ракетами, триває ліквідація пожежі
Зеленський: «Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги, це критично важливо»
Nazi Death Camp Survivors Mark Anniversary of Auschwitz Liberation
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Italian Prime Minister Hosts Summit of African Leaders
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за темою:
2024-01-29
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Переговорники комунікують, новий обмін може відбутися – представник ГУР
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