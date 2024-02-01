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стрічка:
Віцепремʼєр Федоров обіцяє, що «безпілотників буде більше»
Dissident Russian Rockers Held in Thailand Fly to Israel, Band Says
У Білому домі заявили, що на тлі затримки надання ЄС артснарядів Києву допомога США є критично важливою
Humans Reached Northern Europe in Time of Neanderthals
Bloomberg: Україна стикнулася з нестачею боєприпасів через затримку допомоги Заходу
China Circumspect After International Court Ruling on Israel
Україна розслідує 120 тисяч воєнних злочинів, по деяких вже є рішення судів – генпрокурор
Red Sea Container Shipping Down 30% Over Attacks, IMF Says
У Петербурзі зупиняли прийом рейсів в аеропорту Пулково, дрон упав на заводі «Невський мазут»
Ukraine Reports Russian Attacks With 20 Drones
У Пентагоні відреагували на повідомлення про те, що GLSDB можуть доставити до України завтра
US Lawmakers Express Support for Aid to Ukraine
Синєгубов: у Харкові через атаку дронами постраждали троє людей
China’s Jailing of Brit for Espionage Will Further Discourage Business, Analysts Say
Болгарія розшукує 6 громадян Росії через вибухи на оборонних потужностях у 2011-2020 роках
ПРАВДА УКРАЇНИ
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Humans Reached Northern Europe in Time of Neanderthals
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за темою:
2024-02-01
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